محافظ أسيوط يعتمد قرار ترقية 2205 معلمين وأخصائيين بـ«التربية والتعليم»

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قرار ترقية 2205 معلمين وأخصائيين من أعضاء هيئة التدريس بمديرية التربية والتعليم بأسيوط والإدارات التابعة لها، وذلك خلال لقاءه محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

نص قرار ترقية معلمي أسيوط

وينص القرار على أنه اعتبارًا من 1 يناير 2021 يرقى أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين «شهادة الصلاحية اللازمة للترقية» إلى الوظيفة الأعلى طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم 2205، وفقًا للبيان التفصيلي بالأسماء الواردة بالكشوف، على أن يتم صرف بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار.

الارتقاء بالمنظومة التعليمية

وقال محافظ أسيوط في بيان صادر عن المحافظة، إن هذه القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين، وفي إطار الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.

من جانبه وجه محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر لمحافظ أسيوط، على دعمه واهتمامه بالمعلمين وأعضاء هيئة التدريس الذين يعدون عماد العملية التعليمية، لافتًا إلى أن الترقيات والتدرج الوظيفي للمعلم ومسئولي التعليم تساهم بشكل كبير في تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي لهم، ما يحسن من أدائهم في العمل والنهوض بالعملية التعليمية.