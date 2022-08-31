لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 عبر موقع «التربية والتعليم»

لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، من أكثر الكلمات بحثًا على محرك البحث «جوجل» من جانب طلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة أمس الثلاثاء، بمواد الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لطلاب شعبة علمي رياضة، والأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

إتاحة لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 فور اعتمادها

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إتاحة لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلانها رسميًا على الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعمال التصحيح تمت إلكترونيًا بالكنترولات بدقة، باستخدام الأجهزة الخاصة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «stem»، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات بمراجعة الأكواد الخاصة بطلاب الثانوية العامة الدور الثاني، ورصد وتجميع الدرجات بدقة حتى يحصل كل طالب على حقه.

ويستطيع طلاب الثانوية العامة الدور الثاني، الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم على هذا الرابط https://emis.gov.eg/، وذلك فور اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وكانت امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2021، بدأت يوم 20 أغسطس الماضي، وفقًا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على الطلاب من فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه أدى ما يقرب من 157 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022، فى 300 لجنة على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية، مؤكده أن الامتحانات تمت بانضباط دون حدوث أي مشكلات تعوق العملية الامتحانية.