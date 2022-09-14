انتصار: مهنة التمثيل هي الأكثر قسوة على الجهاز العصبي للإنسان

أكدت الفنانة انتصار أن الكثيرين لا يعلمون حجم الضغط الذي يتعرض له الفنان خلف الكواليس، كونها مهنة صعبة تسرق الوقت والعمر، يتصورون حياة الفنان سهلة ويسيرة، وعبارة عن حفلات وريد كاربت، مضيفة: «الإعلام والسوشيال ميديا دائماً بيبجيبوا حياة الفنان من بره ومش بيظهروا للناس الصعوبات رغم أنها المهنة الأكثر قسوة على الجهاز العصبي للإنسان».

التمثيل من المهن الصعبة

وأوضحت انتصار خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، أن التمثيل من المهن الصعبة التي تجعل الفنان دائماً في وضع تنافسي بداية من منافسته مع نفسه ثم المنافسة مع الوسط الخارجي، مضيفة: «طول الوقت لازم تتابعي الأفلام والمسرحيات وكل حاجة حواليكي، وتطوير المهارات بشكل دائم».

الممثل الشاطر بيفضل شاطر حتى لو عنده 80 سنة

وتابعت انتصار: «الفن مهنة متطورة دائماً، والممثل الشاطر بيفضل شاطر حتى لو عنده 80 سنة لكن شريطة متابعة التطورات بشكل دائم في كل المناحي فلازم متابعة ده وأنا بشوف الأفلام كلها وأنا مدمنة لمشاهدة الأفلام وحتى وانتي قاعدة في البيت ومافيش شغل لكن متابعة التطورات عبر متابعة أعمال الزملاء بشكل دائم يخليكي دائماً موجودة في السوق».