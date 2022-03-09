«انتصار» تستعد لظهور مميز في دراما رمضان 2022.. 3 مسلسلات درامية

تباشر الفنانة «انتصار»، تصوير مشاهدها في مسلسل «أحلام سعيدة»، المقرر عرضه على شاشة قناة «on»، ضمن السباق الرمضاني المقبل 2022، بطولة «يسرا، شيماء سيف، غادة عادل، مي كساب، نبيل نور الدين، نور محمود، ملك بدوي»، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة .

وعبرت انتصار عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل «أحلام سعيدة»، وقالت في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ المسلسل يناقش قضية نسائية اجتماعية، مشيرة إلى أنّ المرأة هي نصف المجتمع وهي العمود الفقري لأي أسرة.

انتصار: المرأة هي من تقود المجتمع للأفضل

وأضافت أن النساء يقدن المجتمع للأفضل دائما، ولابد من أن تثير الدراما الرمضانية صور المرأة وتقدمها خلال أحداث المسلسلات وتكون معالجتها قوية ومختلفة، وذلك بعد دعم الدولة للمرأة.

واختتمت انتصار حديثها بقولها إنها تحمست للفكرة، وخصوصا أن صناع العمل أغلبهن سيدات، فضلا عن مناقشة القضية بطريقة مميزة، لافتة إلى أن المخرج عمرو عرفة هو من رشحها للدور.

انتصار تواصل تصوير مسلسل «توبة»

وانتهت انتصار من معظم مشاهدها في مسلسل «توبة»، المقرر عرضه في رمضان المقبل، بإحدى القنوات الفضائية، بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، كريم عفيفي.

مشاركة انتصار في مسلسل «أولاد عابد»

وتشارك في مسلسل «أولاد عابد» المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2022، وفي تصريح خاص سابق لـ«الوطن»، كشفت انتصار عن شخصيتها في المسلسل قائلة :«أنا الابنة الكبرى لعابد المصري صاحب محلات سيراميك ولها أخوات من زوجات أبيها وتعاني من الصراع بينهم وخاصة الأخوات غير الأشقاء، لأنها تسعى لدعم أولادها وزوجها للوصول إلى مكانة أكبر، ويضعها هذا الأمر طوال أحداث المسلسل في وضع حرج وخصومة».