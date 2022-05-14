انتصار تعلق على تداول صورها دون «مكياج»: «ظهرت من غيره في أعمال كتيرة»

حرصت الفنانة انتصار على التعليق على الصورة المتداولة لها خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر فيها دون «مكياج» ويظهر على وجهها علامات كبر السن والشعر الأبيض رفقة ابنتها.

انتصار تعلق على تداول ظهورها دون مكياج

وقالت الفنانة انتصار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ابنتها أصرت على التقاط الصورة في أثناء تصوير أحد أعمالها الفنية، وهي بمكياج الشخصية، إذ أنها كانت تجسد شخصية غجرية كييرة في السن، وبالتالي كان لابد من ظهورها بشعر أبيض وعلامات على الوجه لتظهر كبر سنها، وأنها فوجئت بتداول الصورة بهذا الشكل الكبير.

واستطردت: «هناك شبهًا بيني وبين ابنتي لدرجة إن الجمهور بيقول فولة وانقسمت نصفين، وأبنائي منشغلين بالمدرسة، ولذلك لا أجد وقتًا لإظهارهم معي في الأماكن العامة، ولكن عندما تسمح الفرصة بيحضروا معي التصوير والمسرح، وبيتفرجوا ويقولوا رأيهم، و بينتقدوا أعمالي وصوري وملابسي، لأن رأيهم أكثر رقيًا».

أعمال لانتصار ظهرت بها دون مكياج

وأضافت انتصار، أن ظهورها دون مكياج ليس جديدًا، فإنها ظهرت في الكثير من الأعمال الفنية من أبرزهم «واحد صفر»، و«اللبيس»، و«يتربي في عزو»، وأنها حصلت على الكثير من الجوائز في أدورها التي ظهرت فيها دون مكياج.

وكشفت انتصار عن تداول بعض الأخبار بفعلها الكثير من عمليات التجميل الفترة الأخيرة قائلة: «ألجأ ليه لعمليات التجميل ما أنا زي القمر أهو».

انتصار تشارك في مسلسل «أحلام سعيدة»

جدير بالذكر أن انتصار شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2022، من خلال دورها في مسلسل «أحلام سعيدة»، بطولة يسرا، شيماء سيف، مي كساب، غادة عادل.