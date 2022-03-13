انتصار بعد مشاركتها بمسلسل «أحلام سعيدة»: النساء تقود المجتمع

أبدت الفنانة انتصار، سعادتها بالمشاركة في مسلسل «أحلام سعيدة»، بطولة يسرا، شيماء سيف، مي كساب، نور محمود، ملك بدوي، ومن تأليف هالة خليل، ومن إخراج عمرو عرفة.

وقالت انتصار في تصريحات لـ«الوطن»، إن المسلسل يناقش قضايا اجتماعية نسائية، مشيرة إلى أن المرأة نصف المجتمع، فعلينا مناقشة جميع مشكلاتها، موضحة: «المرأة أختك ووالدتك وزوجتك وابنتك»، فكيف علينا تجاهلها في الدراما؟

انتصار: النساء هي من تقود المجتمع

أضافت انتصار، النساء هي من تقود المجتمع للأحسن، لأن المرأة اذا انحصرت دائما في قضايا ومشكلات، فأنها ستنشئ جيل لا يهدف إلى نمو المجتمع، دور الفن الحقيقي تسليط الضوء عليهم، وعلي دورهم في المجتمع، وحل مشكلاتهم، ولا بد أن تثير الدراما الرمضانية صور المرأة التي تقدمها خلال أحداث المسلسلات.

مشاركة انتصار في فيلم أحمد نوتردام

شاركت الفنانة انتصار مؤخرا في فيلم «أحمد نوتردام»، بطولة رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوي، بيومي فواد، حمدي الميرغني، انتصار، أحمد فتحي، محمد ثروت، شيماء سيف، محمود البزاوي، أحمد حلاوة، علي ربيع، ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف من قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية «أحدب نوتردام» المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم أحمد نوتردام، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.