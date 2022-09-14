الأربعاء المقبل.. بدء صرف مرتبات الموظفين بالدولة

تستعد وزارة المالية لبدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ 21 سبتمبر الحالي، إذ تبدأ بصرف مرتبات الشهر للعاملين والموظفين بـ33 وزارة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة، ثم تواصل يوم الخميس 22 سبتمبر صرف المرتبات للعاملين والموظفين بالـ33 وزارة وهيئة وجهة حكومية أخرى وتوفر 3 أيام إضافية لصرف المرتبات لجميع العاملين بالـ66 وزارة مما لم يتمكّنوا من الصرف في الأيام المحددة.

مواعيد صرف مرتبات 3 أشهر متتالية

وأعلنت وزارة المالية في كتاب دوري في نهاية شهر يونيو الماضي، مواعيد صرف مرتبات 3 أشهر متتالية يوليو 2022 ثم أغسطس 2022 وأخيراً شهر سبتمبر 2022.

ووفقاً للكتاب الدوري يبدأ العاملون والموظفون بـ33 وزارة وهيئة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 يوم الأربعاء المقبل.

وأكّدت وزارة المالية عبر الكتاب الدوري أن العاملين والموظفين بـالـ33 وزارة وهيئة وجهة الأخرى، ستبدأ صرف مرتباتهم في اليوم التالي الخميس الموافق لـ 22 سبتمبر الحالي.

وأشار الكتاب الدوري إلى أنَّه تمّ تخصيص 3 أيام أخرى تبدأ أيام الأحد 25 سبتمبر والاثنين 26 سبتمبر وأخيراً الاثنين الموافق لـ26 سبتمبر لصرف مرتبات الشهر لجميع العاملين والموظفين بالـ66 وزارة وجهة ممن لم يتمكنوا من الصرف في اليومين السابقين.

إخطار جميع العاملين بالمواعيد المحددة للصرف

وأكّدت وزارة المالية على جميع الوزرات والهيئات والأجهزة التابعة للجهاز الإداري للدولة بضرورة إخطار جميع العاملين بالمواعيد المحددة للصرف، كما نبهت عليهم بإخطارهم بأن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 ستكون متاحة أيضًا بالتنسيق مع البنك المركزي المصري في ماكينات الصراف الآلي في نفس المواعيد المحددة بالكتاب الدوري منعا للتكدس والتزاحم على الماكينات في إطار خطة الدولة لمكافحة جائحة كورونا.