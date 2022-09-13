إحلال السيارات: 3845 جنيها قسط «أكسنت آر بي».. والسداد على 10 سنين

قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة واستبدالها بأخرى جديدة، إن المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة، ما تزال تتلقى طلبات إحلال السيارات الملاكي والميكروباص وسيارات التاكسي.

وأضاف عوض في تصريح لـ«الوطن»، أن مسؤولي المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، تلقوا عشرات الطلبات من محافظتي الأقصر وأسوان، بعد ضمهما في أبريل الماضي، وتم تشكيل وتخصيص مكان لفحص وتخريد السيارات بالمحافظتين.

جدول أقساط مبادرة إحلال السيارات

كشف المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، أن من أهداف المبادرة مكافحة التغيرات المناخية باعتبار مصر فاعلا رئيسيا في هذا الملف، خصوصا أنه سيتم عقد مؤتمر قمة المناخ 27 خلال الفترة المقبلة، وأنه سوف يتم إحلال 250 ألف سيارة، وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.

كانت وزارة المالية ، قد أعلنت في بيان، جدول أسعار قسط السيارات المشتركة في مبادرة إحلال السيارات لمدة 10 سنوات، من بينها السيارة «أكسنت آر بي» الزيرو، زالتي ويبدء قسطها من 3845 جنيها شهريا، إذ تنتمي إلى فئة السيارات السيدان، المزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

موصفات السيارة أكسنت آر بي الجديدة

شملت مواصفات السيارة أكسنت آر بي، عدة تجهيزات، من أبرزها نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، والزجاج الكهربائي، وعجلة القيادة قابلة للإمالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، ومكيف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة، كما تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من: 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة، وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي وتقسيطها على 7 و10 سنوات بفائدة مالية قيمتها 3%.