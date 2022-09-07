«سي إن بي سي»: توقعات برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة

قالت شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، إنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، والتضحية بالنمو في منطقة اليورو، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة التي من المرجح أن ترتفع أكثر.

عضو «المركزي الأوروبي» تتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة 10%

ونقل التقرير عن عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، أنه مع زيادة التضخم المالي في منطقة اليورو، من المتوقع أن ترتفع الأسعار على الأقل بنسبة 10% في الشهور المقبلة، وربما أكثر من ذلك، ومن المحتمل أن ترتفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بمعدل ضخم.

من جانبه، ذكر مراقب البنك المركزي الأوروبي والخبير الاقتصادي هولجر شميدينج، ورئيس بنك «بيرنبرج» الألماني، أن الارتفاعات القادمة في الأسعار سوف تؤثر تأثيرا كبيرا على نسبة التضخم المالي، فمن الأفضل التحرك وزيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وأضاف: «على الرغم من تقديري لهذا الإجراء إلا أنه سيشكل خطرا على سوق الأسهم».

رفع أسعار الفائدة على الودائع في إيطاليا

وأضاف تقرير «سي إن بي سي» أن انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا عبر «نورد ستريم 1» لم يؤد إلى انخفاض قيمة الأسهم فقط، ولكن أيضا زاد من خطر الركود الاقتصادي في أوروبا، ودفع أيضا الحكومة الإيطالية لتحديد الفائدة على الودائع التي تصل مدتها إلى 10 سنوات بـ 4%، وهذا يعد أعلى مستوى وصلت له الفائدة من منتصف شهر يونيو، كما أن أسعار الفائدة مرتفعة في إيطاليا أكثر بكثير من ألمانيا، ما يعني أن الحكومة في روما عليها أن تدفع قيمة فوائد الديون، ما يزيد من المخاوف بشأن ديونها.

التضخم في منطقة اليورو وصل إلى 9.7% الشهر الماضي

وذكر التقرير أن التضخم في منطقة اليورو وصل إلى 9.7% في شهر أغسطس الماضي، ومع تزايد الضغوط بسبب أسعار الطاقة، فمن المتوقع أن يرتفع بمقدار الضعف خلال الشهور المقبلة، وذلك بالتزامن مع زيادة تأثير الركود في أوروبا، ما قد ينعكس بشكل ملحوظ على اقتصاد المنطقة، وكما يشعر المستهلكون بالعناء من تقليص حجم استهلاكهم، تعاني الشركات أيضا من ارتفاع أسعار الطاقة.