الرئيس السيسي يجتمع مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين في الدوحة

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك في مقر إقامته بالدوحة، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك بمشاركة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، والشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة.

وحضر اللقاء، سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.