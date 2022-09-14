السيسي: مصر حريصة على تطوير التعاون مع قطر لدعم التنمية في البلدين

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب عن ترحيبه بممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، باللقاء الذي يجسّد روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة قطر.

الرئيس: مصر حريصة على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع قطر

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر خلال الفترة المقبلة، على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية، وتنمية الاستثمارات المشتركة، للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

رجال أعمال قطريين: نتطلع لتعظيم التعاون مع مصر

من جانبهم، أعرب رجال الأعمال القطريين، عن تشرفهم بلقاء الرئيس وسعادتهم بتنظيم هذا اللقاء، الذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، مؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة والصناعة والرعاية الصحية.