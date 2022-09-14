خطوات الاستعلام عن بيانات دعوى قضائية إلكترونيا

عدد من الخدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين عن طريق موقعها الإلكتروني وذلك للتيسير على المواطنين، من ضمنها خدمات الاستعلام عن بيانات قضية داخل المحكمة.

الاستعلام عن بيانات قضية بوزارة العدل

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» خطوات الاستعلام عن بيانات قضية إلكترونيًا من خلال موقع وزارة العدل.

وأولى تلك الخطوات تكون عن طريق الدخول على بوابة وزارة العدل المصرية عبر هذا الرابط، وبعدها تضغط على أيقونة الاستعلام عن موقف دعوى، وبعد ذلك تدخل بعض البيانات الخاصة بالدعوى الخاص بك مثل درجة الدعوى وهل هي دعوى جزئية أم نقض أو استئناف أم ابتدائية.

نوع الدعوى القضائية

وفى الخطوة التالية، وللاستعلام عن بيانات قضية إلكترونيًا، تختار المحكمة التي تنظر تلك الدعوى القضائية، وتختار نوع الدعوى القضائية وتحدد نوعها وهل الدعوى «مدني كلي، استثمار، ضرائب، بيئة، إيرادات، تعويضات، صحة توقيع، لجنة تحسين، مستأنف مستعجل، دعاوى وقف، تجاري، عمال كلي، أشكال وتنفيذ، إفلاس، مدني مستأنف، تجاري، مدني حكومي، لجنة منازعات عمال».

ومن ضمن البيانات التي تدخلها اختيار سنة الدعوى، وبعدها تضغط على أيقونة «بحث»، وبعدها سوف يظهر موقف الدعوى القضائية الخاصة بك.