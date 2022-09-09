في خطوات.. كيفية إقامة دعوى مدنية إلكترونيا من المنزل

الكثير من الخدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين لتوفير عليهم الكثير من الوقت والمجهود ضمن خطة التحول الرقمي، ومن بين تلك الخدمات الاستعلام عن الدعاوى القضائية وإقامة دعوى مدنية إلكترونيًا من المنزل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية واتباع عدد من الخطوات المبسطة.

إقامة دعوى مدنية إلكترونيًا

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» خطوات إقامة دعوى مدنية إلكترونيًا من المنزل من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية.

خطوات إقامة الدعوى

أولى تلك الخطوات اللازمة لإقامة دعوى قضائية إلكترونيًا تكون عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية وذلك من خلال الرابط https://digital.gov.eg/ وبعدها يتم إنشاء حساب على الموقع عن طريق إدخال بعض البيانات من بينها الاسم واسم الوالدة والرقم القومي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وتحديد كلمة سر للحساب.

وفي الخطوة التالية يتم الضغط على أيقونة «المحاكم»، وبعدها الضغط على أيقونة «إقامة دعوى مدنية»، وبعدها يتم إدخال بعض البيانات منها اسم المحكمة ونوع الجدول ودرجة المحكمة واسم الدعوى.

وبعدها يتم إدخال بعض البيانات الخاصة بالمدعي وهي الاسم والصفة واسم المحافظة والعنوان والمركز، وبعدها إدخال بيانات المدعى عليهم وهي الاسم والرقم القومي والصفة ونوع المدعى عليه والرقم القومي وإدخال اسم المحافظة والمركز أو القسم والعنوان.

وبعدها يتم إدخال بعض البيانات الخاصة ببيانات التوكيل ومنها رقم التوكيل والسنة ومكتب التوثيق، وبعد مراجعة بيانات التطبيق يتم إدخال تفاصيل الدعوى وموضوعها.

وفي الخطوة التالية، يتم طباعة نسخة من صحيفة الدعوى والتوقيع عليها بمداد غير الحبر الأسود وعمل مسح ضوئي لها وإعادة تحمليها بعد التوقيع عليها.

وبعدها يتم رفع ملفات القضية والمستندات الكاملة والمطلوبة ويتم مراجعتها من قبل الجهات المختصة وبعدها يتم دفع رسوم إقامة الدعوى المدنية.