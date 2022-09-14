صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ: مراكز لاكتشاف الموهوبين بالجامعات

قال الدكتور محمد عامر، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إن الصندوق يهتم بفئة معينة من الشباب والنشء، وهناك مجموعة من البرامج التي يحاول الصندوق من خلالها الوصول للفئات المستهدفة من المبتكرين والنوابغ، حيث توجد مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين والنوابغ في الجامعات المصرية المختلفة، والتي اتخذ المجلس الأعلى للجامعات قرارا بإنشائها بكل جامعة من الجامعات الحكومية، وبدأت الجامعات منذ أشهر بالفعل في إنشائها، هذا بالإضافة لتجهيز برامج للتواصل مع هذه المراكز عن طريق مجموعة من المنصات الإلكترونية، يستطيع الطالب خوض مجموعة من الاختبارات التي تؤكد نبوغه في مجالات العلوم المختلفة والتكنولوجيا وتبين تفوقه من أجل البدء بعمل برامج مخصصة.

تم البدء مع أول مجموعة لتدريب النوابغ على التفكير المنطقي

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف أنه تم البدء مع أول مجموعة لتدريب النوابغ على التفكير المنطقي وتطوير الأفكار، موضحا أن الصندوق يصل للنوابغ والموهوبين عن طريق الجامعات بالإضافة للحساب الرسمي الخاص بالصندوق على فيس بوك والتي تحتوي على معلومات عن البرامج الخاصة بالصندوق وتفاصيل.

يوفر الصندوق منح دراسية للطلاب المبتكرين والنوابع

وتابع المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن الطلاب بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي يتم الوصول لهم من خلال مدارس المتفوقين ويتم عمل برامج بريادة الأعمال والابتكار وبراءة الاختراع والملكية الفكرية، حيث يوفر الصندوق منح دراسية للطلاب المبتكرين والنوابع في الداخل والخارج، وهذا العام تم تقديم 49 منحة تم الإعلان عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، والمستهدف من لديه مهارات فكرية وبراءة اختراع وليس المتفوقين دراسيا فقط.