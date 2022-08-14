«رعاية المبتكرين»: تخصيص 49 منحة بالشراكة مع 7 جامعات لدعم النابغين

كشف الدكتور محمد عامر، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، تفاصيل إعلان الصندوق رعاية المبتكرين عن 49 منحة بالشراكة مع 7 جامعات، موضحًا: «النبوغ والتميز يكون في أحد فروع العلوم المختلفة، حيث يكون الطالب مميزا في الابتكار ويأتي بأفكار خارج الصندوق، ويتحمل الصندوق 50% من قيمة المنحة، بينما تتحمل الجامعات 50%».

تغطية المصروفات الدراسية بالكامل

وأضاف «عامر» خلال حواره مع الإعلامية أسماء يوسف، مقدمة برنامج 8 الصبح، عبر شاشة «dmc»، أن 4 جامعات أهلية تشارك في تقديم المنح للطلاب النوابغ، بالإضافة إلى 3 جامعات أخرى، حيث ستغطي المنحة المصروفات الدراسية بالكامل، ويتقدم الطالب للجامعة حتى يحقق متطلبات الجامعة، ثم يتقدم لخوض اختبارات.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ: «بعدها يأتي الدور على الصندوق ليقوم بعمل اختبارات إضافية للتمييز بين الطالب العادي والطالب النابغ، وبالتالي فإن درجات الثانوية العامة لن تكون المعيار الوحيد الذي يحدد الحصول على المنحة».

الجامعات المشاركة في المنحة

وأشار إلى أنّ الجامعات السبعة هي «الجامعة المصرية اليابانية، جامعة النيل، جامعة زويل، جامعة الملك سلمان، جامعة الجلالة، جامعة العلمين، وجامعة المنصورة الجديدة»، لافتًا إلى أن المنح ستشمل البرامج التي ترتبط بتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات الحديثة، لصقل موهبة ومهارات الطلاب الدارسين من أجل المساعدة في تنفيذ برامج الدولة، وبخاصة أن القيادة تستهدف نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.