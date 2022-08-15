صندوق رعاية المبتكرين يكشف معايير وشروط دعم الطلاب: 49 منحة دراسية

قال الدكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إنّ الصندوق جرى إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف دعم شريحة معينة وهي الشباب والنشء، من أجل التركيز عليها وتبني أفكارها ودعمها ورعايتها وتمويلها وتطبيق أفكارها حتى يكون هناك منتج له مردود اقتصادي، مشيرًا إلى أنه جرى تخصيص 49 منحة للطلاب بالشراكة مع 7 جامعات.

دعم النابغين في مجالات مختلفة

وأضاف عامر في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنَّ الصندوق يقدم منحًا للطلاب المبتكرين والنوابغ من الشباب والنشء، متابعًا «ندعم النابغين في المجالات العلمية المختلفة، وبدأنا نتناقش مع 7 جامعات متميزة في البرامج الدراسية، ولها طبيعة خاصة وإمكانيات معملية جيدة وخبرات في هذا المجال، وهي جامعات زويل والنيل والجامعة المصرية اليابانية بالإضافة إلى الجامعات الأهلية الجديدة الأربعة».

واستكمل المدير التنفيذي لـ صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ: «ركزنا على برامج متميزة في هذه الجامعات، واخترنا منها المجموعة التي تنمي النبوغ، وما تحتاجه الدولة من مجالات لكي تساعد على نقل التكنولوجيا وتوطين التكنولوجيا في مصر وتعميق المنتج المحلي».

شروط الحصول على المنح من الصندوق

وتطرق إلى شروط الحصول على المنح، بحيث يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويتقدم لإحدى الجامعات السبعة، ويستوفي إجراءات التقدم واجتياز الاختبارات، إذ تضع هذه الجامعات اختبارات في اللغة والتفكير النقدي والمهارات التي تضمن مدى نبوغ الطالب وتميزه في الدراسة، وفي النهاية يتمّ دعم الطلاب الأعلى في الترتيب بعدما يعقد الصندوق اختبارات أخرى بناءً على الملف الشخصي للطالب، ومن المعايير والشروط أيضًا، ما حصل عليه الطالب من جوائز وشهادات تقدير في المسابقات الدولية والمحلية تفيد نبوغه في العلوم والابتكار، بحيث تقيس الاختبارات مستوى الإبداع والذكاء.