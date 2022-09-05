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«معلومات الوزراء»: الطرق الجديدة شريان للتنمية وارتقاء بجودة حياة المواطنين

كتب:

محمد مجدي
01:58 م | الإثنين 05 سبتمبر 2022
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديد يتناول التطوير الذي شهده قطاع الطرق في السنوات الأخيرة؛ إذ شهدت أطوال الطرق ارتفاعًا بنحو 112% خلال الفترة بين 2013-2020، بينما شهد عدد الحوادث انخفاضًا من نحو 2.2 حادثة/ألف مركبة في 2013 إلى 0.8 حادثة/ألف مركبة في 2021.

 

انخفاض عدد الحوادث 

وحسب الإنفوجراف، ارتفعت أعداد الكباري الثابتة بنحو 790% خلال الفترة بين 2013-2020 من نحو 208 كباري في 2013 إلى 1848 كوبريًا في 2020، بينما شهدت أعداد الكباري العلوية ارتفاعًا بنحو 75% بين 2013-2020 من نحو 2370 كوبريًا في 2013 إلى 4159 كوبريًا في 2020، بينما ارتفعت عدد المحاور على النيل بنحو 29% من 38 محورًا في 2013/2014 إلى 49 محورًا في 2020/2021.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.