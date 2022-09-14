رئيسة المفوضية الأوروبية: روسيا تستغل سوق الطاقة كسلاح.. ولن نعتمد عليها

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنّ روسيا تشن حربا على واردات الطاقة إلى أوروبا، مضيفة خلال كلمتها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، اليوم، أنّ روسيا تستغل سوق الطاقة كسلاح، وأنّ أوروبا لن تعتمد عليها، وذلك وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

أورسولا فون دير لاين: العقوبات ضد موسكو قائمة

وأوضحت أورسولا فون دير لاين، أنّ العقوبات ضد روسيا قائمة ولن يتم التراجع عنها، مؤكدة أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيفشل، وأوروبا ستنتصر.

وأشارت إلى أنّ الوضع الاقتصادي في أوروبا أصبح صعبا على الأسر والشركات، كاشفة عن مقترح بتخصيص 140 مليار يورو لمساعدة الدول الأعضاء في مواجهة أزمة الطاقة، كما لفتت إلى استمرار المشاورات لخفض أسعار الغاز.

المفوضية الأوروبية: تضامن أوروبا مع أوكرانيا سيبقى ثابت

وأكدت فون دير لاين، أنّ تضامن أوروبا مع أوكرانيا سيبقى ثابتًا، وأنّ هذا ليس الوقت المناسب لتليين موقف أوكرانيا، في الوقت الذي تعمل فيه كييف على تأمين الأراضي التي استردتها من القوات الروسية المحتلة في هجوم مضاد سريع، متابعة: «هذا هو الوقت المناسب لنا لإظهار العزم وليس التهدئة»، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.