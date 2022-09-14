مكتبة «Logos Hope» الدولية العائمة على رصيف ميناء بنغازي.. «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا، عن تجربة مختلفة للقراءة تقدمها مكتبة «Logos Hope»، الدولية العائمة المتواجدة الآن في ميناء بنغازي، وزارها نحو 20 ألف شخص، حيث تضم المكتبة آلاف الكتب في كل التخصصات، بدايًة من كتب الأطفال وحتى كتب الطب والهندسة والكمبيوتر والمحاسبة.

الأسبوع الأول للمكتبة في ميناء بنغازي

وخلال الأسبوع الأول للمكتبة في ميناء بنغازي قدمت مجموعة كبيرة من الكتب شملت أكثر من 5 آلاف كتاب متنوع، وقالت إحدى الزائرات إن حضور المكتبة العائمة إلى بنغازي حدث كبير أثار ضجة كبيرة، والحضور كبير جدا من المواطنين: «حضرت الافتتاحية وشاهدت الكتب، واللغة الإنجليزية أكثر بحكم أنها اللغة الأكثر تداولا في العالم».

متطوعون من 58 جنسية مختلفة على متن السفينة

وأضافت: «اشتريت 3 كتب بينها كتاب النقد الثقافي والرؤية الواقعية في القصة الفلسطينية وكتاب آخر يخص علم الاجتماع»، ويعمل في المكتبة متطوعون من 58 جنسية مختلفة على متن السفينة، ومنذ عام 2009 بدأت المكتبة رحلتها للموانئ الدولية وعلى متنها عشرات الآلاف من الكتب، وتعتبر أكبر مكتبة متنقلة في العالم.