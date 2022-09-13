رئيس دار الكتب تشارك في فعاليات المكتبة المتنقلة وتكرم المتميزين

شاركت الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في أنشطة المكتبة المتنقلة التابعة للهيئة في حديقة الحيوان بالجيزة، ووزعت الحلوى على الأطفال المشاركين في الأنشطة من حضانات ناهيا البلد والهرم وطنطا وحلوان ومدينة نصر والجيزة.

ومنحت «نيفين» شهادات تقدير للأطفال المتميزين فى الرسم والتلوين، كما كرمت فريق العمل بالمكتبة المتنقلة، وهم إبراهيم عفيفى، أحمد عباس، سامية فتح الله ، تامر عليمى، و قدرى عبدالرحمن.

المكتبات المتنقلة

وذكرت الهيئة في بيان عنها، اليوم، إنّ المكتبة المتنقلة التابعة لدار الكتب والوثائق القومية، تقدم خدماتها للفئات العمرية المختلفة في مناطق جغرافية متنوعة، تفعيلًا لمبدأ العدالة الثقافية.

وأوضحت الهيئة أنّ الخدمات المقدمة تشمل الإطلاع والرسم والتلوين والحكي، لإثراء المعرفة وتعزيز القدرات الذهنية والمعرفية للمستفيدين من الأطفال والكبار.

المؤتمر السنوي لأدب الطفل

في سياق آخر، تستعد دار الكتب والوثائق القومية، لعقد المؤتمر السنوي السابع لمركز بحوث وتوثيق أدب الطفل حول «أدب الطفل والجمهورية الجديدة» المزمع إقامته في الفترة من 20-21 نوفمبر 2022 بقاعة علي مبارك فى مقر الهيئة.

وأعلنت الهيئة تلقي ملخصات البحوث وأوراق العمل والسير الذاتية للراغبين في المشاركة في المؤتمر، في موعد أقصاه 30 سبتمبر الجاري، على أنّ تناقش المشاركات، الأفكار النمطية والإبداعية بمضمون أدب الطفل وتشكيل الوعي بمفاهيم وقيم الجمهورية الجديدة، وأدب الطفل والحد من الشائعات في ظل بناء الجمهورية الجديدة، ومشكلات الإنتاج في أدب الطفل المحلي والمنافسة العالمية، ورؤى أدب الطفل بالجمهورية الجديدة.