وزير الدفاع يصدق على قبول دفعة جديدة من المجندين

صدّق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير لعام 2023، التي سيتمّ استقبالهم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، وفقاً للشروط الأتية:-

أولاً: المؤهلات العليا

مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2002 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير لعام 2022 حتى آخر أغسطس لعام 2022.

وخريجو كليات الطب (البشري/ الأسنان/ العلاج الطبيعي/ التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز أو مدة التدريب خلال الفترة من أول فبراير لعام 2022 حتى آخر أغسطس لعام 2022، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 20 أكتوبر 2022 وسيتمّ تسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 1/11 وحتى 23 نوفمبر 2022.

ثانيًا: المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2002 الحاصلين على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير لعام 2022 حتى آخر يوليو لعام 2022، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتمّ استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 12 نوفمبر 2022 وسيتمّ تسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 24/11 وحتى 27 نوفمبر 2022.

ثالثًا: المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر (يناير/ فبراير/ مارس) عام 2003 الحاصلين على مؤهل متوسط خريجي العام الدراسي 2021-2022، وكذا مواليد أشهر (يناير/ فبراير/ مارس) عام 2002 وما قبلها خريجي العام الدراسي 2021-2022، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتمّ استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 25 سبتمبر 2022، وسيتمّ تسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 09/10 وحتى 31/10/2022.

رابعاً: غير ذوى المؤهلات (العاديين)

مواليد أشهر (يناير/ فبراير/ مارس) من عام 2003، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتمّ استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من يوم 17 نوفمبر 2022، وسيتمّ تسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة في الفترة من 28/11 وحتى 11 ديسمبر 2022.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من غير ذوي المؤهلات (العاديين) فقط - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز/ التدريب لخريجي كليات الطب (البشري/ الأسنان/ العلاج الطبيعي/ التمريض) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين/ المدرسين/ الأطباء المقيمين).

جدير بالذكر أنَّه تمّ تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالي https://tagned.mod.gov.eg.

كذلك موقع البريد الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية على العنوان التالي: mod.gov.eg@tagneed، وخدمة الاستعلام الصوتي لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية (26351195/ 02 - 26339581/ 02) وقد تمّ إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني على الرقم المختصر (15499).