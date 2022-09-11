وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذا القضايا التي تمس المصالح المشتركة في ضوء مجالات التعاون العسكري وسبل دعمها بين الجانبين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

وأشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول مايكل كوريلا والوفد المرافق له، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.