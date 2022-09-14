انطلاق موسم جني القطن في بني سويف.. والمزارعون «نتائج مبشرة»

بدأ مزارعو بني سويف في جني محصول القطن، وسط حالة من السعادة بسبب عودة الاهتمام بزراعته مرة أخرى، وخاصة وأنّ المحافظة تنتج القطن طويل التيلة جيزة 95، الذي يعد أفضل أنواع القطن، ويحتل مكانة دولية كبيرة.

سعادة بين مزارعي بني سويف

وأعرب محمد إسماعيل أحد مزارعى القطن بمركز بني سويف، عن سعادته بمحصول القطن هذا العام، قائلًا: «نحن سعداء بزراعة القطن السنة دي، ونتمنى عودة القطن المصري إلى الأسواق العالمية، وتكون مصر من أكبر دول العالم في الإنتاج وتصدير القطن».

وقال سيد صالح أحد المزارعين بقرية اهناسيا الخضراء في بني سويف، إنّه زرع ٤ أفدنة من القطن طويل التيلة جيزة 95 هذا الموسم، لافتًا إلى أنّ نتائج الجنية الأولى للمحصول مبشرة جدًا، وتفوق كمياتها زراعات القطن السابقة، معربًا عن سعادته بإنتاجية المحصول هذا العام، وعودة اهتمام الدولة بزراعة القطن مرة أخرى.

زراعة 7 آلاف و963 فدان قطن

من جانبه قال المهندس رمضان الشافعي، اخصائي القطن بمديرية الزراعة فى بنى سويف، إنّ المساحة المزرعة بالقطن هذا العام داخل المحافظة بلغت 7 آلاف و963 فدان مقارنة بـ4 آلاف و789 فدان في العام الماضي، مرجعًا السبب في هذه الزيادة إلى اهتمام الدولة بالقطن والمزارعين.

وأضاف أنّ الدولة توفر للفلاحين الأسمدة ومستلزمات الإنتاج والارشادات الدورية، إلى جانب عقد الندوات الارشادية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي البرنامج الإرشادي للنهوض بمحصول القطن ورفع الكفاءة الإنتاجية.

قطن طويل التيلة

وأضاف «الشافعي»: «تتميز محافظة بنى سويف بزراعة قطن جيزة 95، وهو من أجود أنواع القطن في العالم فهو قطن طويل التيلة، ويحتل مكانة تصديرية عالية، ويتميز بطوله ونعومته ومتانته، وهي من عوامل وراثية وعوامل طبيعية متوفرة في البيئة المصرية».