«زراعة الشرقية»: خصصنا 29 حلقة تسويقية لبيع القطن في المزاد العلني

أوضح المهندس أشرف طه نصير القائم بأعمال وكيل مديرية الزراعة بالشرقية، أنّ عدد الحلقات التسويقية لبيع القطن بالمزاد العلني للعام 2022 بلغ نحو 29 حلقة، موزعة على مراكز المحافظة، لافتًا إلى زيادة الحلقات عن العام الماضي، وزيادة سعر قنطار القطن، الذي وصل إلى 5800 جنيه، ما دفع الفلاحون لزراعته هذا العام.

وقال «نصير» في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ حلقات البيع توجد في القرى التابعة لمراكز المحافظة، كالزقازيق، بلبيس، الحسينية، ديرب نجم وكفر صقر، منيا القمح، موضحًا أنّها تتجهز للبيع العلني في حضور المزارعين.

الإقبال على زراعة القطن

وأضاف أنّ موسم جني القطن بدأ في أول سبتمبر الحالي، وحظت الشرقية بزراعة قطن جيزة 94 طويل التيلة، مشيرًا إلى أنّ الفلاحين اقبلوا على زراعة القطن هذا العام بعد رفع سعر القنطار، وانعكست الأمر على زيادة المساحة المنزرعة بواقع 20 ألف فدان بإجمالي 56117 فدان.

وتابع «نصير» أن محافظة الشرقية تزرع صنف جيزة 94، لتحمله درجات الحرارة ومقاومة الأمراض ونموه مبكرًا في مناخ الشرقية مقارنة بالأنواع الأخرى، وتحقيق إنتاجية أكثر بواقع 9 إلى 11 قنطار للفدان.

انطلاق موسم الجني

وانطلق موسم جني القطن في محافظة الشرقية مع أول شهر سبتمبر، إذ بدأ الفلاحون زراعته في أواخر شهر مارس الماض، والبعض بدأ زراعته في منتصف شهر أبريل، وتشهد الحقول فرحة المزارعين بجني القطن الذي ظلوا ينتظروه شهور، لبيعه في حلقات المزاد العلني التي حددتها مديرية الزراعة في المراكز والقرى للمزارعين.