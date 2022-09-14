البترول: زيادة معدلات تجميع الزيوت المعدنية والبحرية المستعملة بنسبة 40%

انتهجت شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد سياسية قطاع البترول لتمكين الشباب من المناصب القيادية، ما كان له بالغ الأثر على الإدارة العامة لنشاط تجميع الزيوت المستعملة.

%40 زيادة في معدلات تجميع الزيوت المستعملة

ووفقا لبيان صحفي لوزارة البترول، أكدت شركة بتروتريد أنه بعد تكليف بعض القيادات الشابة ومنهم المحاسب وليد الياس وحسن عبدالوهاب للإشراف على تجميع الزيوت المعدنية المستعملة وتكليف الكيميائي أمير لطفي بالإشراف على تجميع ومعالجة وتداول الزيوت والمخلفات البحرية وتكليف المحاسب محمد خضري بالإشراف على جميع الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية والمنطقة الاقتصادية، زادت معدلات التجميع بنسبة تخطت 40%؜، وتستهدف إدارة الشركة زيادة معدلات التجميع حتى نهاية العام لتصل إلى الضعف مقارنة بالعام الماضي.

تحقيق التنمية المستدامة

وتُعد إدارة تجميع الزيوت المستعملة بشركة بتروتريد أحد أهم أدوات وزارة البترول لتحقيق هدف الحفاظ على البيئة في ضوء محاور استراتيجية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، كما تعد هذه الجهود الفعالة ضمن جهود مصر للحفاظ على البيئة في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي COP27 بشرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.