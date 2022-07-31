«بتروتريد» تفوز بمزايدة «النقل» لتجميع زيوت القطارات المستعملة

حصلت شركة بتروتريد، على حق تجميع الزيوت البترولية المستعملة للقطارات وإعادة تدويرها ومعالجتها، عبر المزايدة العلنية التي طرحتها وزارة النقل، وذلك في إطار جهود شركة بتروتريد في الحفاظ على البيئة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من إعادة تدوير الزيوت المستعملة ومعالجتها.

التخلص من الزيوت المستعملة

يذكر أنّ المخلفات والزيوت البترولية المستعملة من أشد الأنواع خطورة على البيئة، إذا لم يتم التخلص منها وتجميعها بطرق آمنة وعلمية، وهو الدور الذي تنفذه إدارة الزيوت برئاسة المحاسب باسم الصباغ مساعد رئيس الشركة للشؤون التجارية.

وتمتلك بتروتريد خبرة كبيرة في مجال تدوير ومعالجة الزيوت البترولية والمخلفات البترولية، خاصةً في نجاح الشركة مؤخرا في التعاون مع موانئ مصر البحرية في إعادة تدوير ومعالجة المخلفات البترولية البحرية.

الحفاظ على البيئة

ويعد دور شركة بتروتريد في تجميع الزيوت البترولية المستعملة السائلة والصلبة، إضافة كبيرة لجهود قطاع البترول في مجال الحفاظ على البيئة، وهو التوجه الذي تحرص عليه الشركة في إطار تنفيذ توجهات وزارة البترول والثروة المعدنية للحفاظ على البيئة.