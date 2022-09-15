8 شروط لاستمرار صرف الدعم النقدي.. «اللي أوله شرط آخره فلوس في الكارت»

تزامنا مع بدء صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، اليوم، يبحث المستفيدون عن شروط استمرار صرف الدعم، بعد توجيهات رئيس الجمهورية، بزيادة عدد المستفيدين من البرنامج إلى 5 ملايين أسرة.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن استمرار صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، مرتبط بتطبيق شروط استمرار المنحة الشهرية، تحت مسمى «اللي أوله شرط آخره فلوس في الكارت»، مشيرة إلى أن شروط استمرار صرف الدعم النقدي، تتمثل فيما يلي:

شروط استمرار صرف الدعم النقدي

- إذا كان هناك مولود جديد، يجب الذهاب به للوحدة الصحية في أول يوم من عمره، لأخذ التطعيمات المقررة له، وفحصه للوقاية من بعض الأمراض.

- سجلي الطفل في مكتب الصحة وتسلمي شهادة ميلاده، والتزمي بتطعيم أطفالك «وفقا لجدول التطعيمات الاجبارية للوقاية من الامراض المعدية».

- التزمي بمتابعة نمو الأطفال حتى سن 6 سنوات للوقاية من مرض التقزم وأمراض سوء التغذية.

- الذهاب إلى عيادة تنظيم الأسرة في فترة النفاس «خلال الستة أسابيع الأولى بعد الولادة»، أو في أي وقت تاني لو محتاجة تأجلي الحمل.

- إذا حدث حمل، التزمي بزيارة عيادة رعاية الحمل بالوحدة الصحية.

- اسألي عن الندوات التثقيفية في الوحدة الصحية واحضريها بانتظام.

- الأطفال فوق 6 سنوات، لا بد من ذهابهم المدرسة بانتظام.

عدم زواج البنت قبل 18 عاما

- شرط عدم زواج البنت قبل 18 عاما، لأن الزوجة الطفلة تخرج من المدرسة، ولم يتوفر لها شهادة تعليمية توفر لها فرص عمل، إضافة إلى تعرضها لمخاطر وأمراض مثل الأنيميا، وتسمم الحمل والاجهاض المتكرر والنزيف وتعثر الولادة والوفاة.

وناشدت «التضامن» الأسر المستفيدة، بضرورة تشغيل خط تكافل «we»، نظرا لإرسال أي معلومات جديدة أو رسائل تخص المستفيدين عليه.