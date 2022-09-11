ما هو معاش تكافل وكرامة؟.. اعرف الخطوات المطلوبة للحصول عليه

يهتم قطاع كبير من محدودي الدخل عن ما هو معاش تكافل وكرامة؟ الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي، لدعم كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال في مراحل تعليمية مختلفة، وحتى محدودي الدخل للمرأة المعيلة من المطلقات والأرامل.

وفيما يلي، تنشر بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الخبرية التي تنشر على مدار الساعة، نقدم ما هو معاش تكافل وكرامة؟ والخطوات الواجب اتباعها للحصول على المعاش، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي في السطور التالية:

ما هو معاش تكافل وكرامة؟

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، فإن مبادرة تكافل وكرامة، تشمل نوعين من المساعدات الأول تكافل، والثاني تضامن.

معاش تكافل، هي مساعدات نقدية يتم إعطاؤها للأسر محدودة الدخل بشروط محددة، ويتم منحها للأسر ذات المستوى المادي الضعيف والتي لا تمتلك أملاك أو حيازات، ويشترط أن تكون لتلك الأسر أطفال من عمر يوم وحتى 18 عاما، وأن يكون الأولاد فوق سن 6 سنوات مسجلين في مراحل التعليم المختلفة، ومنتظمين في الحضور بنسبة 80% على الأقل.

أما معاش كرامة، فهو مساعدات تستهدف فئات محددة، وهم كبار السن ممن تجاوزوا عمر الـ 65 عاما، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة أكثر من 50% بشهادة من القومسيون الطبي.

إجراءات الحصول على معاش تكافل أو كرامة

وحتى تتمكن من الحصول على معاش تكافل أو كرامة من وزارة التضامن الاجتماعي يجب اتباع الخطوات الآتية:

- التوجه للوحدة الاجتماعية التابع لها المتقدم، ويجب أن يقوم باحضار المستندات الآتية:

صور بطاقة الرقم القومى سارية مثبت بها العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة اقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

تقديم الطلب في مكتب الشئون، التي تقوم بارسال اخصائي اجتماعي لبحث الحالة والبت وتحديد نسبة الاحتياج.