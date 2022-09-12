«التضامن»: بدء صرف الدعم النقدي لمستفيدي «تكافل وكرامة» الخميس المقبل

يبدأ مستفيدو الدعم النقدي تكافل وكرامة، في صرف دعم شهر سبتمبر، بدءًا من يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022، إذ إنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية، أصبح عدد المستفيدين من البرنامج 5 ملايين أسرة.

التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية بموازنة بلغت 25 مليار جنيه

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، إلى أنه يتم التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولي بالرعاية بموازنة بلغت 25 مليار جنيه، لافتة إلى أن برنامج «تكافل وكرامة»، يعد أكبر برنامج دعم نقدي مشروط يعمل على مساعدة المواطنين وتمكينهم.

توزيع بطاقات للمستحقين الجدد لبرنامج الدعم النقدي المشروط

وأوضحت فى تقرير صادر عنها، أنه من خلال شركات التوزيع؛ يتم حاليا توزيع بطاقات للمستحقين الجدد لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، من البطاقات الذكية «ميزة»، بحيث تتسلم كل أسرة بطاقة ميزة في منزلها، مشيرة إلى أنه فى ميعاد الصرف، يستفيد نحو 500 ألف أسرة جديدة، بتكلفة 3 مليارات جنيه سنوياً.

ولفتت إلى أن حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة» وصل إلى 19 مليار جنيه خلال العام الماضي، ثم بلغ 22 مليار جنيه في أبريل الماضي، بزيادة عدد 450 ألف أسرة، وأصبح التمويل حاليًا 25 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين زاد نحو مليون أسرة إضافية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وأشارت «التضامن» إلى أنه سيتم افتتاح مكتب السجل المدني بمقر ديوان عام الوزارة، قريبا.