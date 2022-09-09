حالات تمنعك من الحصول على معاش تكافل وكرامة.. «اعرف إنت منهم ولا لأ»

أكد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، لمجلس النواب، استهداف الحكومة خلال العام المالي الجديد ضم أكثر من 450 ألف أسرة، لبرنامج تكافل وكرامة، دعما للفئات الأولى بالرعاية.

وياتي ذلك في إطار عمل الدولة على توفير الحماية الاجتماعية لا سيما مع موجة التضخم العالمي التي تواجهها العديد من الدول حول العالم بسبب التداعيات الاقتصادية المختلفة.

ويسعى العديد من الأشخاص والأسر الفقيرة إلى الحصول على الدعم من خلال معاش تكافل وكرامة الذي يمنح العديد من المزايا لمستحقيه.

وفيما يلي تقدم بوابة «الوطن» موانع الحصول على معاش تكافل وكرامة، وفقا لما ذكرته وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها.

موانع صرف دعم تكافل وكرامة

وتأتي موانع الحصول على معاش تكافل وكرامة كما يلي:

ملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر».

إيجار أرض زراعية «فدان فأكثر».

ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ملكية محل تجاري أو أكثر.

ملكية رؤوس مواشي للتجارة «3 أو أكثر».

العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي سواء كان باشتراك تأميني أو بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد.

امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة.

الحصول على معاش سواء كان من قطاع خاص أو عام أو حكومي.

الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

السفر خارج البلاد بغرض العمل قبل أو بعد القبول بالبرنامج.

ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة.

مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

امتلاك معدات ثقيلة مثل لودر أو ماكينة طحين.

تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.

عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية.

مرور 3 أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن.