مصروفات كليات جامعة طنطا 2023.. التقسيط على 3 دفعات

مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2023، يبحث الطلاب عن المصروفات الدراسية الخاصة بالكلية التي سيدرسون فيها، وهذا ما يفعله الطلاب المتقدمون للدراسة في كليات جامعة طنطا.

وأعلنت بعض الكليات عن مصروفاتها، بعد انتهاء نتائج مراحل التنسيق الثلاثة، نستعرضها في السطور التالية.

تقسيط المصروفات في كليات جامعة طنطا

وأعلن الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، إمكانية تقديم طلب إلكترونيًا من خلال بوابة التحصيل الإكترونية، لتقسيط المصروفات الدراسية، على أن يجرى الموافقة على الطلب المقدم إلكترونيًا دون أي شروط.

وأوضح «حسين»، أنه سيجرى تقسيط المصروفات للمبالغ الأكثر من أو يساوى 1000 حتى 2000 جنيه على قسطين بينهما 30 يومًا، على أن يجرى تقسيط المبالغ الأكثر من 2000 جنيه على 3 أقساط بين كل قسط وآخر 30 يومًا.

الخدمات الإلكترونية في الجامعة

وأكدت إدارة الجامعة إتاحة باقي الخدمات الإلكترونية، بمجرد دفع الطالب القسط الأول.

وجاءت المصروفات الدراسية بالنسبة إلى كلية الطب بقيمة 1361.5 جنيه للطلاب، و1349 جنيه للطالبات.

مصروفات كلية التربية بقيمة 715.25 جنيه.

مصروفات كلية الهندسة بقيمة 1317.50 جنيه للطلاب، و1305 للطالبات.

مصروفات كلية الحقوق 1552 جنيها للطلاب الذكور و1539 جنيها للطالبات.

مصروفات كلية التربية الرياضية 1251.50 جنيه للطلاب و1239 جنيها للطالبات.