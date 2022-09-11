موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023.. والمديريات تستعد بطباعة الكتب

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات النهائية قبل موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023، الذي ينطلق يوم السبت 1 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنّه عقب تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023، بدأت الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، التجهيز لانطلاق الدراسة، بتجهيز وصيانة المدارس وطباعة الكتب وتحصيل المصروفات الدراسية، والتشديد على المديريات التعليمية، بتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل المدارس للوقاية من كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة التلاميذ والقائمين على العملية التعليمية.

باقٍ 19 يوما

وكشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، عن أنّه باقٍ من الزمن على انطلاق الدراسة 19 يومًا، حيث تبدأ المديريات إصدار تعليمات لجميع المدارس بالتجهيز والعمل على إعداد جداول الحصص وتسكين أسماء الطلاب في الفصول الدراسية، علاوة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة التلاميذ والقائمين على العملية التعليمية.

الدراسة حضوريا بالمدارس

وأكد مجاهد لـ«الوطن»، أنّ العام الدراسي الجديد 2023 سيكون حضوريا في المدارس، ولن يتم رفع الغياب، وأنّ الوزارة تسعى إلى تقديم عام دراسي متميز على الأصعدة كافة، والارتقاء بمستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، مشيرا إلى أنّ جميع المدارس على مستوى الجمهورية ستكون معقّمة تماما ضد فيروس كورونا.