«التعليم»: العام الدراسي الجديد 2023 في موعده ولا نية للتأجيل

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن رحيل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، عن الوزارة لن يؤجل بداية العام الدراسي الجديد 2023، مشيرا إلى أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الجديد، يعمل جاهدا على بداية عام دراسي جديد خالٍ من المشكلات والمعوقات، كما أن الوزير عقب حلف اليمين، يجتمع بقيادات الوزارة لوضع خطته لتطوير منظومة التعليم.

بداية العام الدراسي الجديد 2023 أواخر الشهر المقبل

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العام الدراسي الجديد 2023 يبدأ 24 سبتمبر المقبل، وأنه لا يوجد نية على الإطلاق لتأجيله بعد مطالبة أولياء الأمور على جروبات الماميز بذلك، لافتا إلى أن جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بدأت في تجهيز وصيانة المدارس، علاوة على أن جميع الكتب الدراسية لجميع الصفوف التعليمية تصل المديريات تزامنا مع بداية الدراسة، موضحا أن جميع المدارس يتم تعقيمها وتطهيرها للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

استقبال 23 مليون طالب خلال العام الدراسي الجديد 2023

وأوضح المصدر، أنه سيتم استقبال ما يقرب من 23 مليون طالب وطالبة في العام الدراسي الجديد 2023، بمختلف المراحل التعليمية، وأن الوزارة ستكون حريصة كل الحرص على تقديم محتوى تعليمي متميز لجموع الطلاب، للارتقاء بمستواهم التعليمي، مؤكداً أن جائحة فيروس كورونا لن ولم تؤثر على سير الدراسة، وأنه يتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة وتكون متصلة بنحو 27 غرفة عمليات فرعية بكافة المحافظات لمتابعة سير العمل داخل المدارس على مدار اليوم الدراسي للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها.

العام الدراسي الجديد 2023 حضوريا في المدارس

وأشار المصدر، إلى أن العام الدراسي الجديد 2023 يكون حضوريا في المدارس لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حريص على مواصلة تطوير المناهج لاعتمادها على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين؛ للارتقاء بمستوى الطلاب.