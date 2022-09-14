رئيس الوزراء: زيارة السيسي لقطر تستهدف دعم العلاقات الثنائية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قطر هي الزيارة الأولى، تلبيةً للدعوة الموجهة من شقيقه الأمير «تميم بن حمد آل ثاني» أمير دولة قطر.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قبل قليل، أن زيارة الرئيس لقطر تستهدف تعزيز ودعم أطر التعاون الثنائية المشتركة في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق فيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.

رئيس الوزراء: مشروعات الدولة لا تنفذ بعشوائية ولكن بناءً على دراسات

ولفت «مدبولي» إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لهيئة قناة السويس، مشيراً إلى أنها كانت كاشفة للعديد من الأمور، خصوصًا فيما يتعلق بحملات التشكيك المغرضة حول قناة السويس، حيث أكد الرئيس خلالها أن قناة السويس حققت إيرادات على الرغم من الركود الذي يشهده العالم، وأن المشروعات الجديدة بالقناة يتم تمويلها من إيراداتها، مضيفاً أن المشروعات لا تنفذ بعشوائية، بل بناءً على دراسات واستشارات لمكاتب عالمية متخصصة.

وكشف رئيس الوزراء عن توجيه الرئيس السيسي، بعقد مؤتمر اقتصادي، تستمع خلاله الحكومة لآراء الخبراء والمختصين في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه تم بالفعل البدء في الإعداد لهذا المؤتمر، وما ستتضمنه جلساته من موضوعات مختلفة دعما للاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.

مدبولي: نسعى للانتقال في اتفاقية التغيرات المناخية لمرحلة التنفيذ

كما أشار رئيس الوزراء إلى ما حظي به منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي، من اهتمام من قبل القيادة السياسية، حيث تم استعراض عدد من المحاور الرئيسية في إطار حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، فضلاً عن الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، وذلك سعياً للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية، إلى جانب الترويج للعديد من المشروعات القابلة للاستثمار في مصر، والمقرر طرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم، موجها في هذا الصدد الشكر لوزيرة التعاون الدولي، على الجهود المبذولة الوزارة خلال المؤتمر، وما شهده من حسن تنظيم.