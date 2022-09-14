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مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم

كتب:

محمد مجدي
08:49 ص | الأربعاء 14 سبتمبر 2022
جانب من اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، في مقر المجلس بمنطقة «وسط البلد»، لمتابعة تطورات الملفات المختلفة التي تعمل عليها الحكومة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بالعمل على استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية، والحفاظ على النجاحات الاقتصادية التي تحققها الدولة، وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطن في كافة المجالات.

3 وزراء مرافقين للرئيس السيسي خلال زيارته لقطر

ويغيب عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الوزراء المرافقين للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته الرسمية إلى دولة قطر، التي بدأها أمس الثلاثاء، وستشهد عقد قمة، ولقاءات مع المستثمرين القطريين اليوم الأربعاء.

ويضم الوفد الرسمي المصري المرافق للرئيس السيسي في زيارته للعاصمة القطرية الدوحة من الوزراء، كلاً من السفير سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وسنوافيكم بالتفاصيل عقب نهاية الاجتماع.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.