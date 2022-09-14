الرئيس السيسي وأمير قطر يشهدان توقيع 3 مذكرات تفاهم

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، التوقيع على 3 مذكرات تفاهم، وذلك وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار، ومذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين مصر وقطر،