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الرئيس السيسي وأمير قطر يشهدان توقيع 3 مذكرات تفاهم

كتب:

محمد أبو عمرة
12:09 م | الأربعاء 14 سبتمبر 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى قطر.. صورة أرشيفية

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى قطر.. صورة أرشيفية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، التوقيع على 3 مذكرات تفاهم، وذلك وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار، ومذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين مصر وقطر،

 

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.