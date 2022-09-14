«الناشرين العرب» يهدي درع الاتحاد إلى «أبو مازن» خلال افتتاح معرض الكتاب

أهدى محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، درع الاتحاد للرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، على هامش افتتاح معرض فلسطين الدولي للكتاب 2022، بمشاركة دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم 24 سبتمبر الجاري.

وكان الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، منح أمس محمد رشاد وسام الثقافة والعلوم والفنون مستوى التألق، تقديرا لدوره المميز ومسيرته الزاخرة في إعلاء شان الثقافة العربية ونشرها وتثمينا لجهوده في خدمة قضايا أمته العربية وفي مقدمتها فلسطين.

افتتاح معرض فلسطين الدولي للكتاب

وحسب وزارة الثقافة الفلسطينية، افتتح زياد أبو عمرو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلاً عن الرئيس محمود عباس، النسخة الـ 12 من معرض فلسطين الدولي للكتاب، أمس، على أرض المكتبة الوطنية سردا بقصر الضيافة سابقًا، في محافظة رام الله والبيرة، ويعود المعرض بعد 4 سنوات من التوقف بسبب جائحة كورونا.

وأكد عضو اللجنة أهمية المعرض الذي يحمل اسم «فلسطين الوطن.. القدس العاصمة»، وسط حضور عربي لافت ومميز بعد غياب سنوات بسبب جائحة كورونا.

وأشاد نائب الرئيس الفلسطيني باختيار تونس ضيف شرف لهذا المعرض، مؤكدا أن زيارة الأشقاء العرب لفلسطين بمثابة دعم لصمود الشعب الفلسطيني مشددا على الدور المميز للثقافة في إبراز الدور الحضاري للشعب ونضاله وسعيه للتحرر وإقامة دولته المستقلة.

معرض فلسطين الدولي للكتاب 2022:

يشارك في المعرض 350 دار نشر وتوكيلا ومؤسسة تنتمي إلى 16 دولة عربية وأجنبية، من بينها مصر وفلسطين وتونس والأردن وقطر والمغرب والكويت ولبنان والعراق والسعودية وكندا وإيطاليا

مصر في معرض فلسطين الدولي للكتاب:

وتشارك من مصر 12 دار نشر في الدورة الحالي من معرض فلسطين الدولي للكتاب، بينها «دار أطلس والتوزيع الدار المصرية اللبنانية، دار صفصافة للنشر والتوزيع، دار الرسالة للنشر والتوزيع».