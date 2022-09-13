12 دار نشر مصرية تشارك في معرض فلسطين الدولي للكتاب 2022

تستعد دور النشر المصرية للمشاركة في معرض فلسطين الدولي للكتاب في دورته الـ 12 التي تنطلق فعالياتها في الفترة 14- 24 سبتمبر 2022 على أرض المكتبة الوطنية سردا - قصر الضيافة سابقًا، بمحافظة رام الله والبيرة، وتمثل الدورة الحالية عودة للحدث الثقافي بعد 4 سنوات من الانقطاع بسبب جائحة كورونا.

16 دولة تشارك في معرض فلسطين الدولي للكتاب 2022

وحسب بيان وزارة الثقافة الفلسطينية، يشارك في المعرض 350 دار نشر وتوكيلا ومؤسسة من 16 دولة عربية وأجنبية، من بينها مصر وتونس والأردن وقطر والمغرب والكويت والشارقة ولبنان والعراق والسعودية وكندا وإيطاليا، إلى جانب فلسطين، وجرى اختيار تونس والثقافة التونسية ضيف شرف الدورة الحالية.

ومن مصر تشارك 12 دار نشر في معرض فلسطين الدولي للكتاب 2022، وهي: «الدار المصرية اللبنانية، دار صفصافة للنشر والتوزيع، دار الرسالة للنشر والتوزيع، دار العصرية للنشر والتوزيع، المجموعة الدولية للطباعة والنشر والتوزيع، الدار العالمية للنشر والتوزيع، دار أطلس للنشر والتوزيع دار العلم والمعرفة للنشر والتوزيع ، دار المشرق العربي، دار الكتب القانونية، المركز الأكاديمي للنشر والتوزيع».

ويشارك في فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب 2022 أيضا 150 كاتباً ومبدعا عربياً في مجموعة من الفعاليات الثقافية، وغيرها التابعة لفضاء الأطفال، من مصر وفلسطين والدول العربية والأجنبية المشاركة في الدورة، وسيركز المعرض على الموروث الثقافي الفلسطيني وواقعه.

معرض فلسطين الدولي للكتاب 2022

وسيقام المعرض على مساحة 5 آلاف متر مربع ويحمل شعار «فلسطين الوطن.. القدس العاصمة» وجرى تخصيص أركان المعرض بأسماء مدن فلسطينية.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، تأسس المعرض عام 1995، ويقام كل عامين، لكنه توقف في الفترة بين عامي 2000 إلى 2005 بسبب الاجتياح الإسرائيلي، وفي الفترة من 2018 إلى 2022 بسبب جائحة فيروس كورونا.