التضامن: قدمنا خدمات علاجية لـ105 آلاف مريض إدمان خلال 8 شهور

كشفت وزارة التضامن الاجتماعى، أنّ الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، قدم خدمات علاجية لـ105 آلاف و335 مريض إدمان سواء لأول مرة أو متابعة حالات، ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق، وعددها 28 مركزًا موزعين على17 محافظة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2022، منهم 11533 مريض من أبناء المناطق المطورة «الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، حي الضواحي ببورسعيد» والمناطق المجاورة .

خدمات علاجية مجانية

وأوضحت الوزارة في بيان عنها، أنّ الخدمات تنوعت ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، لافتة إلى أنّها مجانية ووفقَا للمعايير الدولية، وأنّ نسبة الذكور المستفيدة من هذه الخدمات بلغت 94.68% مقابل 5.32% للإناث، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة، وتخصيص عدد من الآسرة في المراكز الشريكة مع الخط الساخن للصندوق لتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من الإناث.

أقسام لعلاج مرضى الإدمان من الإناث

ووجهت الوزارة بالتوسع في تخصيص أقسام خاصة لعلاج مرضى الإدمان من الإناث والمراهقين لمن هم دون الـ18 عامًا، وأيضا أقسام لعلاج الأمراض المصاحبة للإدمان «تشخيص المزدوج»، لافتة إلى أنّه مع بداية عام 2023، سيرتفع عدد المراكز العلاجية إلى 33 مركز علاجي، ومن المقرر افتتاح مراكز جديدة في العديد المحافظات، بعدما كان عدد المراكز العلاجية لا يتجاوز الـ12 مركزًا علاجي عام 2014 .

وأضافت أنّ محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى، وفقًا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن بنسبة 33.91 %، يليها محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بنسبة 13.40%، موجعة السبب إلى ارتفاع التعداد السكاني، وسهولة الاتصال، والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج .

الانترنت أكثر وسيلة تعارف على الخط الساخن

ولفتت إلى أنّ أكثر وسيلة للتعرف على الخط الساخن «16023» لعلاج الإدمان كانت عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان عبر الانترنت، وتحديدًا بعد إطلاق المرحلة الجديدة من حملة «المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات» بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي، يليه التلفزيون بسبب بث الحملة أيضا في العديد من القنوات التلفزيونية ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة .