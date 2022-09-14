تعديل تنسيق القبول ببعض مدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفني في دمياط

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على تعديل تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2023/2022، وذلك في عدد من المدارس وفقًا للجداول المرفقة.

وأشارت محافظ دمياط، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تعديل التنسيق تلبية لمطالب أولياء الأمور ورغباتهم في إلحاق أبنائهم من الحاصلين على الشهادة الإعدادية بتلك المدارس.

النزول بالحد الأدنى للقبول بالفصول المسائية للخدمات التعليمية بمدارس التعليم الفني

من جانبه، أكد الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه جرى تعديل التنسيق في 8 مدارس على مستوى المحافظة بفئتي التعليم الفني «العام والتجاري الفندقي والصناعي المزدوج»، والفصول المسائية للخدمات التعليمية بمدارس التعليم الفني، التي تضمنت مدرسة رأس البر البحرية ليكون الحد الأدنى للقبول بها 140 درجة، مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة التوزيع الجغرافي للطلاب بكل مدرسة وفقا لما هو محدد.

النزول بالحد الأدنى للقبول بالفصول المسائية للخدمات التعليمية بمدارس التعليم الثانوي

وفي سياق متصل، وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على النزول بالحد الأدنى للقبول بالفصول المسائية للخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية الحكومية من مجموع 180 درجة إلى 170 درجة للعام الدراسى 2023/2022 وذلك تلبية لرغبات أولياء الأمور.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه نظرا لوجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوى ببعض مدارس المرحلة الثانوية التي يوجد بها فصول مسائية للخدمات التعليمية، واستجابة لمطالب أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوي لمن لم يُمكنه مجموعه من الالتحاق بمدارس المرحلة الثانوية الحكومية، تم النزول بالحد الأدنى للقبول بتلك الفصول، مشيرا إلى أنه سيتم ترتيب الطلاب ترتيبًا تنازليًا حسب المجموع وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور ومراعاة للبُعد الاجتماعي والأسري.