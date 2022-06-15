محافظ دمياط تعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 235 درجة

اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بحضور الدكتور خالد خلف، مدير مديرية التربية والتعليم.

235 درجة للقبول بالثانوية العامة

وتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بمجموع 235 درجة، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي للفصول المسائية للخدمات التعليمية بمجموع 200 درجة، كما تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص بواقع 180 درجة.

محافظ دمياط تعتمد تنسيق التعليم الفنى

كما اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى للعام الدراسى 2022/ 2023.

وأوضح الدكتور خالد خلف، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يتم القبول بمدارس التعليم الفني بنوعياتها حسب المجموع الأعلى للمقيمين، وحسب الكثافات المحددة لكل مدرسة، على أن يتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة من المدارس الخاصة حسب محل إقامة ولي الأمر، والتنسيق المعلن لكل إدارة.

قواعد القبول بمدارس التعليم الفني والمزدوج

وأضاف أنه يتم القبول بالمدرسة الفندقية ومدارس التعليم المزدوج بعد اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية، وفق الكثافة، مشيراً إلى أنه في حال اختلاف محل إقامة الطالب عن الإدارة التعليمية التي حصل منها على الشهادة الإعدادية، يتم القبول بمدارس محل الاقامة الجديد، بعد تقديم عقد إيجار موثق بمحل الإقامة الجديد فى ملف تقديم الطالب، وسيتم قبول التحويلات بالصفين الثاني والثالث بتخصصات مدرسة «مها الفار الإلكترونية» للبنات بإدارة دمياط التعليمية، من التخصصات المماثلة بسائر مدارس المحافظة، في حدود الكثافات المحددة بالمدرسة.