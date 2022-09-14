3 أرقام مميزة في تأهل سمر حمزة لنهائي بطولة العالم للمصارعة.. صانعة التاريخ

تاريخ جديد سطرته البطلة المصرية سمر حمزة، بعد نجاحها في التأهل إلى نهائي بطولة العالم للكبار في صربيا، لتصبح الأولى في تاريخ المصارعة النسائية المصرية، التي تتمكن من الوصول لتلك المرحلة.

وصعدت ابنة محافظة الإسكندرية، إلى للدور النهائي من البطولة المقامة حاليا، بالعاصمة الصربية «بلجراد»، بعدما تمكنت من الفوز على إيبي مايي وصيفة بطلة العالم 2021، بنتيجة 3/2.

سمر حمزة بنهائي بطولة العالم للمصارعة

تلتقي سمر حمزة في نهائي بطولة العالم للمصارعة، اليوم الأربعاء، مع بطلة تركيا ياسمين ادار، في الساعة السادسة مساء، بتوقيت بلجراد، وهو نفس توقيت القاهرة.

واحتفى الاتحاد العالمي للمصارعة، بإنجاز البطلة المصرية في التأهل للمباراة النهائية، من خلال منشور حمل صورتها، كتب عليه بالإنجليزية: «صانعة التاريخ»، مؤكدا أنها أول امرأة مصرية تصل للعب على الميدالية الذهبية في المونديال.

3 أرقام تاريخية في تأهل سمر حمزة

- أصبحت سمر حمزة أول لاعب مصري يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للمصارعة للكبار، منذ تأهل عبد الفتاح بوجي عام 2006، أي منذ 16 سنة.

- أول لاعبة مصرية «فتاة» في التاريخ تصل إلى نهائي بطولة العالم.

- باتت ثالث لاعب مصري في التاريخ تفوز بميداليتين في بطولة العالم، بعد كرم جابر وبوجي، والأولى في الفئة النسائية، بضمانها الفوز بميدالية ذهبية أو فضية خلال لقاء اليوم.