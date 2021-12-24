«هلا السعيد» عن البطلة سمر حمزة: أول ما شوفت صورتها اعتقدت أنها صورتي

تواصل الفنانة «هلا السعيد»، تصوير باقي مشاهدها فى «حدوتة تقلها دهب»، من مسلسل «إلا أنا»، وتجسد شخصية بطلة الأولمبياد الشهيرة «سمر حمزة»، لاعبة المصارعة وبمجرد طرح البوسترات الخاصة بالعمل مساء أمس فوجئ الجمهور بالشبه الكبير بينهما.

هلا السعيد تكشف كواليس تجسيدها لشخصية سمر حمزة

وعن هذا الأمر قالت سمر حمزة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «حينما عرضوا علي العمل ورأيت صورتها اعتقدت أنها صورتى وفوجئت بالشبه الرهيب اللى بينا.. سبحان الله زى مبيقولوا يخلق من الشبه أربعين».

وتابعت هلا قائلة إن الشبه ليس في الملامح فقط ولكنها أيضا تحب الرياضة بشكل كبير مثل «سمر حمزة»، وخاصة الرياضة العنيفة ولذلك فهى جسمانيا كانت تشبها بشكل كبير .

وكشفت الفنانة «هلا السعيد»، عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل وخاصة أنه عنل فريد من نوعه، لأن هؤلاء الأبطال يستحقون أن يتحدث عنهم أحد وقالت: «سعيدة بشخصية سمر تحديدا علشان الفكرة اللى الناس وخداها عن إن إزاى البنت تلعب لعبة عنيفة، ويعرفوا إن دا مبيلغيش أبدا أنوثتها».

تفاصيل «تقلها دهب»

يذكر أن حدوتة تقلها دهب هي إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا»، ويشارك في بطولتها سارة عبد الرحمن وهلا السعيد وهند عبد الحليم وحازم ايهاب وشريف حلمي وعدد أخر من الفنانين وهي من اخراج أحمد يسري.

وتدور فكرة حكاية تقلها دهب، حول قصة بطلات الأولمبياد الثلاث «فريال يوسف، لاعبة الكارتيه، وهداية ملاك بطلة التايكوندو، وسمر حمزة بطلة المصارعة»، ويتناول العمل قصة نجاحهم وحصولهم على الميداليات الأولمبية مؤخرا.