جلين كلوز تنسحب من رئاسة لجنة تحكيم مهرجان سان.. ظرف عائلي طارئ

انسحبت الممثلة الأمريكية جلين كلوز، من رئاسة لجنة تحكيم مهرجان سان سيباستيان السينمائي هذا الأسبوع ، بسبب «حالة طوارئ عائلية»، على حد تعبيرها، ولجأت إدارة المهرجان إلى اختيار المنتج الأرجنتيني ماتياس موستيرين، عضو لجنة التحكيم، ليحل محلها في ترأسها مع عدم وجود عضو بديل في لجنة التحكيم.

وقالت إدارة مهرجان سان سيباستيان السينمائي، في بيان صحفي، إن جلين كلوز نقلت للمهرجان أسفها لعدم قدرتها على أداء الواجب الذي شعرت بالتزامها الشديد تجاهه، كما نقل البيان رسالة من الممثلة الأمريكية، جاء فيها: «آسفة بشدة لأنني لن أتمكن من المشاركة في المهرجان حيث كانت هناك حالة طوارئ عائلية يجب أن أبقى في المنزل بسببها».

جلين كلوز تعتذر عن عدم قدرتها عن التواجد في المهرجان

واعتذرت «كلوز» عن حضور المهرجان الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 16 إلى 24 سبتمبر الجاري، قائلة: «أعتذر للمهرجان ولجنة التحكيم وصانعي الأفلام وجمهور المهرجان، لأنني لن أكون هناك للاحتفال معكم جميعًا»، وفقا لما نشره موقع «سكرين ديلي» الفني.

كانت نشرت الممثلة الأمريكية مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، وأكدت: «كم كانت تتطلع إلى القدوم إلى سان سيباستيان، باعتبارها مغامرة جديدة لم أقم بها من قبل»، وذلك قبل أن تعتذر عن رئاسة لجنة التحكيم.

أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالمهرجان

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في المهرجان كل من الفرنسية أنطوانيت بولات، المخرجين الدنماركية تي ليندبورج، ليموهانج جيريميا موزيز من ليسوتو، هلينور بالماسون من أيسلندا، بالإضافة إلى المؤلفة والصحفية روزا مونتيرو من إسبانيا، والمنتج الإسباني ماتياس موستيرين، الذي تولى رئاسة اللجنة بعد اعتذار «كلوز».