طرد المخرج يوجين جرين من مهرجان سان سيباستيان بسبب رفضه ارتداء كمامة

رفض المخرج الفرنسي المولود في الولايات المتحدة الأمريكية، يوجين جرين، ارتداء الكمامة أثناء حضوره عرض فيلمه الأخير Atarrabi & Mikelats، الذي يعرض بمسابقة زينيميرا بمهرجان سان سيباستيان والذي يقام حاليا في إسبانيا.

وبحسب موقع variety، رفض "يوجين" خمس مرات الطلبات التي قدمها مسؤولو المهرجان لارتداء الكمامة.

تطور الأمر وتم استدعاء الشرطة.. وطُلب من "جرين" المغادرة وتم إلغاء وضعه كضيف في المهرجان. وسيتم تقديم شكوى إدارية، مما يعني أن المخرج قد يواجه أيضًا غرامة.

وجاء في البيان الرسمي للمهرجان:

أثناء عرض فيلم Atarrabi & Mikelats وقع حادث غير سار. حيث طُلب من مخرج الفيلم، أوجين جرين، ما يصل إلى خمس مرات من قبل موظفي المهرجان ارتداء الكمامة ووضعها بشكل صحيح ولكنه لم يستجيب.

وبسبب عدم تعاونه ، طلبت منه إدارة المهرجان مغادرة القاعة. ويمكن أن يحصل على غرامة مالية بسبب ما فعله.

أوقف المهرجان اعتماد يوجين جرين، الذي فقد مكانته كضيف للمهرجان، بسبب عدم احترامه للإجراءات المتفق عليها مع السلطات الصحية.

وذكرت إدارة المهرجان أن الطرد يدل على التزام المهرجان بإجراءات الصحة والسلامة.

ومن الإجراءات المتبعة للحفاظ على صحة زوار المهرجان، حجز التذاكر مسبقًا لجميع العروض، وتقليل حجم التجمعات، مع وضع لوائح واضحة للتباعد الاجتماعي في جميع الأماكن العامة. وتم تقليل عدد المقاعد داخل قاعات السينما بنسبة تصل إلى 60٪، وبعد كل عرض يتم تعقيم القاعات.

وولد المخرج يوجين جرين عام 1947 في ولاية نيويورك بأمريكا، وأخرج خلال مسيرته 15 فيلما، ما بين الوثائقي والروائي والقصير، أولها فيلم Toutes les nuits عام 2001، ثم الفيلم القصير Le nom du feu عام 2002.

وكتب "يوجين" أكثر من 10 أفلام، بالإضافة إلى مشاركته كممثل في عدد من الأعمال.