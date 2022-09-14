«رحلة إلى عصر الديناصورات».. مجسمات حيوانات نادرة في المركز الاستكشافي بالسويس

يصطحب العديد من أولياء الأمور أبناءهم لزيارة المركز الاستكشافي بمحافظة السويس، لأنه يضم العديد من الأماكن التي يحبها الأطفال، ومن ضمن تلك الأماكن الحديقة النباتية التي تضم أشكالًا متعددة من الديناصورات والشلالات والتي تعد محاكاة للغابات في العصور الوسطى.

مجسمات ديناصورات في الحديقة

وأوضحت رضا محمد عبدالمبدي، رئيس قسم العلوم بمحافظة السويس في تصريحات لـ«الوطن» أن الحديقة النباتية بالمركز الاستكشافي، تضم محاكاة للغابات الحقيقية، والتي تضم العديد من أشكال الديناصورات، سواء آكلة النباتات والعشب، أو تلك التي تأكل اللحوم.

ولفتت «عبدالمبدي» إلى أن كل نوع له صفات شكلية مختلفة عن الآخر، حيث يعد نوع الديناصور «تي ريكس» أشرس وأخطر الأنواع، أما النوع الذي يأكل النباتات فيتميز برقبة طويلة عن النوع الآخر حتى يستطيع الوصول إلى أغصان الأشجار، موضحة أن هناك ثلاثة انواع مختلفة الأشكال والصفات.

الشلالات والأشجار ومستنقعات المياه

وتابعت أن الحديقة النباتية بالمركز، تضم العديد من الأشجار التي تتواجد في الغابات، وكل شجرة مدون عليها النوعية وأماكن وجودها والصفات الخاصة بها، فضلاً عن مستنقعات صناعية وشلالات تحاكي الحقيقة الموجودة في الطبيعة، لافتة إلى أنه يجري استضافة الراغبين في زيارة الحديقة بمختلف الأعمار، مع تقديم الشرح التفصيلي لكل مكون من مكونات الحديقة، ويقبل عليها الأطفال في مختلف الأعمار، ويلتقطون الصور التذكارية مع الديناصورات.