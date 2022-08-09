بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة 2022 في محافظة السويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2022، لشعبها الثلاث، الشعبة العلمية الرياضة، والشعبة العلمية العلوم، والشعبة الأدبية، وعددهم 37 متفوقا مقسمة على الثلاث شعب.

قائمة أسماء الشعبة الأدبية

وجاءت قائمة أسماء الشعبة الأدبية، من أوائل الثانوية العامة بمحافظة السويس كالتالي:

ملك هشام غريب محمد، روان طارق عبد الله السيد خليل، رنا مدحت إبراهيم فتح الله، سلفيا طلعت راتب فخري، أسماء أحمد حسين محمد علي، رقية أحمد فوزي هاشم عبد الهادي، سندس أحمد عبد الهادي أحمد بيبرس، جودي محمد عطية الشحات إبراهيم، سلمى أحمد حسن موسى عبد الحميد، منة محمد محمود حسين الشعيري، أحمد أيمن أحمد عبد العزيز أحمد، ليلى محمد معوض عبد العال.

قائمة أوائل الثانوية العامة الشعبة العلمية

وجاءت قائمة أوائل الثانوية العامة الشعبة العلمية رياضيات 2022بمحافظة السويس كالتالي:

كيرلس وجيه فريد راغب، مارك فهيم وهيب فهيم ميخائيل ، محمد كمال عبد الرازق أحمد، محمد نصر حسن علي، أحمد محمد أحمد محمد ،محمد أيمن محمد الغريب عبد العظيم، عمر محمد عبد الحميد شاهين محمد ،عمر سامح إبراهيم محمد محمد حسن ، بولا جرجس جودة جاد الكريم، جون أشرف حنا الله بشارة ، مروان محمد السيد عبد الرحمن المليجى ، مصطفى أشرف السيد على سالم

وجاءت قائمة أوائل الشعبة العلمية علوم للثانوية العامة 2022 بمحافظة السويس كالتالي:

نور فكري محمد فكري محمد، محمد إبراهيم عاشور إبراهيم علي، أسماء أحمد رضوان محمد، تسنيم مأمون عوض أبو زيد محمد، محمد السيد إبراهيم محمود صادق، عمر علاء عبد الفتاح إبراهيم، إنجي عمران علي بخيت، آية محمد سعد أبو المجد، يوسف محمد يوسف حسن محمود، مازن محمد السيد عبد الرحمن المليجي، أحمد إبراهيم أحمد طاهر العدروسي، شهد محمد رمضان السيد، مريم محمد أحمد عثمان.