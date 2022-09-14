وضع حجر أساس أول كنيسة بمنطقة الصداقة الجديدة في محافظة أسوان

وضع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، حجر أساس كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا بيشوي، بحضور الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها، والمخصص لها مساحة 2276 م2، وتخدم حوالي 1500 أسرة، وسط إطلاق الزغاريد وفرحة أهالي حي الصداقة الجديدة، وحضور القيادات البرلمانية والتنفيذية والدينية.

وأعرب محافظ أسوان عن سعادته بمشاركة نيافة الأنبا بيشوي بوضع حجر أساس أول كنيسة ضمن جهود الدولة للتوسع في إنشاء دور العبادة وتطويرها، ما يؤكد المبادئ والأسس الثابتة للمواطنة وأواصر التلاحم والمحبة التي تقوم عليها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

محافظ أسوان: بناء الكنيسة تراحم وتماسك

وأكد محافظ أسوان أن الكنيسة الجديدة لن تبنى فقط من الحجارة بل بالتراحم والتماسك والولاء والإنتماء لجميع فئات وأطياف المجتمع الأسواني، موجهًا التهنئة لشعب الكنيسة الأرثوذكسية والآباء الكهنة ، وأيضاً لأهالي حي الصداقة الجديدة والمناطق المتاخمة، لها حيث يساهم إنشاء هذه الكنيسة في تخفيف معاناة التنقل عنهم لأداء الصلوات والحصول على الخدمات الكنسية.

عطية: المحافظة مهتمة ببناء دور العبادة

وتابع عطية: هناك اهتمام كبير من المحافظة ببناء وتطوير وتحديث دور العبادة سواء كانت مساجد أو كنائس، لأن ذلك يخفف المعاناة عن المواطنين، كما أنه يحقق قيمة مضافة للمنطقة بشكل عام، علاوة على أنه يساهم في نشر مبادئ السماحة والإخاء والتعاون، ومحاربة الجهل والتخلف والتطرف.

الأنبا بيشوي يشكر محافظ أسوان

ومن جانبه وجه نيافة الأنبا بيشوي أسقف أسوان الشكر لمحافظ أسوان على دعمه المتواصل لدور العبادة، الأمر الذي أثمر عن الترخيص لإنشاء كنيسة حي الصداقة الجديدة، ليتواكب ذلك مع الجهود المبذولة لتطوير وتحديث المحافظة في كافة القطاعات لتحسين معيشة المواطنين.