محافظ أسوان: ندرس إنشاء مصانع لمنتجات التمور.. إنتاجنا تجاوز 120 ألف طن

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعًا مع محسن بوجبل، رئيس مجلس إدارة شركة الجود للصناعات الغذائية التونسية، من أجل التسويق الجيد للتمور الأسوانية، وتوفير فرص عمل للشباب من المشروعات الاستثمارية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة لها باستثمارات عربية ومصرية.

حضر الاجتماع الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور أمجد القاضي ممثل وزارة التجارة والصناعة، والسيد صقر كبير مصدري التمور بمصر، ومسئولو المحافظة والشركة التونسية.

محافظ أسوان: نذلل أي معوقات لاستثمار منتجات التمور

وأكد "عطية"، أن المحافظة تعمل على تقديم كل التسهيلات وتزيل أي معوقات من أجل استثمار منتجات التمور ذات الجودة العالية، التي تنتج سنوي بكميات كبيرة تصل إلى أكثر من 120 ألف طن سنويا من 2.2 مليون نخلة، وذلك لإقامة مصانع متخصصة في إنتاج مسحوق ودبس وعسل البلح.

وأشار المحافظ، إلى أن أسوان بها كل المقومات الاقتصادية للاستثمار، ومنها تنفيذ مشروعات رفع وكفاءة الطرق السريعة، ومشروعات إنشاء خط جديد للسكك الحديدية أسوان / أبو سمبل السياحية / حلفا، والقطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى توافر الموانيء البرية الجافية والنيلية والمطارات.

المستثمر: نسعى للتوسع فى منتجات التمور

وأشار محسن بوجبل المستثمر التونسي، بعد اطلاعه على عينات من أنواع التمور الجافة، إلى أن شركته تسعى للتوسع في منتجات التمور، خاصة أنها أكبر منتج ومصدر لمسحوق التمور على مستوى العالم من خلال إدارة وتشغيل وتسويق العديد من المشروعات الاستثمارية في مصر وتونس وبلاد أخرى.

دراسة إنشاء مصنع متخصص في منتجات التمور

وأشاد "بوجبل" بمناخ الاستثمار في أسوان، ما يشجع على دراسة إنشاء مصنع متخصص في منتجات التمور يغطي احتياجات السوق المحلية، ويصدر منتجاته للخارج، وذلك بالتوازي مع الحرص على تحقيق التنمية المستدامة لمزارعي التمور.