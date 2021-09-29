محافظ أسوان يشارك في صلاة الجنازة على جثمان نيافة «الأنبا هدرا»

شهدت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بمدينة أسوان قداس وصلاة الجنازة على نيافة الأنبا هدرا والذي وافته المنية أمس الأول، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا سرابيون أسقف لوس أنجلوس، والأباء والكهنة والقساوسة، بجانب قيادات مديرية الأوقاف والأزهر الشريف، بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فضلاً عن القيادات العسكرية والتنفيذية.

تعازي المحافظ

وقدم اللواء أشرف عطية تعازيه لأسرة الأنبا هدرا ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشعب الكنيسة الأرثوذكسية في هذا المصاب الأليم، مؤكداً أننا جميعاً نودع قامة وقيمة دينية ووطنية عظيمة كان يعتبر بمثابة «رمانة ميزان»، وحائط الصد في الأزمات، ولم شمل المجتمع الأسواني.

ذكرى خالدة

وأضاف أن ذكرى الأنبا هدرا ستظل خالدة على مر الزمان وفي قلوب جميع أهالي أسوان بمسلميها ومسيحيها، لافتاً إلى أننا سنظل نعتز ونفتخر به أمد الدهر لما قدمه من خدمات جليلة لأبناء وطنه طول فترة الرهبنة التي قضى فيها أكثر من نصف قرن منها 46 سنة أسقفاً ومطراناً لإيبارشية أسوان.

وكانت صلوات الجنازة على جثمان الأنبا هدرا مطران أسوان السابق ، بدأت صباح اليوم الأربعاء داخل كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسوان، وسط حضور الآباء والكهنة والمحبين الذين توافدوا منذ صباح اليوم ، بعد وصول جثمانه في التاسعة والنصف من مساء أمس قادما من القاهرة بعد آداء الصلوات عليه بكاتدرائية العباسية التي ترأسها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.